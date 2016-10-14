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Beşiktaş kafilesine taraftarlardan yoğun ilgi

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı kente geldi.

Beşiktaş kafilesine taraftarlardan yoğun ilgi

14 Ekim 2016 20:10

Beşiktaş kafilesi, Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Kayseri Erkilet Havaalanı’na geldi. Burada taraftarın büyük ilgisiyle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra kara yolu ile maçın oynanacağı saate kadar konaklayacağı otele geçti.

Taraftar yolu kapattı

Öte yandan taraftar Teknik Direktör Şenol Güneş başta olmak üzere siyah-beyazlı yıldızlara büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarışırken, havaalanı çıkışında meşaleler yakarak minibüs ile yolu kesen taraftarlara polis müdahale etti.

Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması cumartesi günü saat 17.00’de Kadir Has Stadı’nda oynanacak.


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