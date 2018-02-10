Beşiktaş Karabük Canlı İzle ! Beşiktaş Karabük CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Beşiktaş:2 Karabükspor:0

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Devre Arası Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45 ' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

40 ' Beşiktaş gole yaklaştı! Negredo'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Çağlar gole izin vermedi!

38 ' Babel'in ceza sahası dışından çektiği şut yandan dışarı çıktı.

30 ' Geride kalan yarım saatlik bölümde Karabükspor, Beşiktaş karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Siyah-beyazlı ekip bulduğu gollere rağmen oldukça baskılı bir oyun oynamaya devam ediyor.

27 ' GOL! Anderson Talisca attı!

25 ' Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Oğuzhan kafa vuruşunu yaptı kaleci Çağlar gole izin vermedi.

23 ' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Karabükspor kalecisi Çağlar'a faul yapıldı.

22 ' Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Devamında gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta Quaresma yerde kaldı. Serbest vuruş.

21 ' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruş barajdan sekerek kornere çıktı

17 ' Kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

16 ' Karabükspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda Ibanez'in ortaladığı top doğrudan kaleye yöneldi, Fabri son anda kornere çeldi.

14 ' Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Pepe topu ağlara gönderdi.

9 ' Beşiktaş seri paslaşmalarla geldi. Ceza yayı üstünde Talisca şutunu çekti top kaleci Çağlar'da kaldı.

7 ' Babel'in derinlemesine pasında Negredo kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Çağlar açıyı kapattı ve tehlikeyi önledi.

5 ' Geride kalan 5 dakikalık bölümde iki takımda henüz net bir pozisyon üretmedi ancak topun hakimi ev sahibi takım

3 ' Maçın ilk şutu geldi! Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi top kalecide kaldı.

1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

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Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Karabükspor ile evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Karabükspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman istasyonlu koşu ile başladı. 3 gruba ayrılıp dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi. Gençlerbirliği karşısında forma giyen Pepe, Medel ve Tolgay son bölümde yapılan çift kale maç antrenmanına katılmadı.



Beşiktaş Karabükspor nasıl canlı izlenir?

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Beşiktaş Karabükspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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Not:Yasa dışı yollarla izlenen maçlar suç kapsamına girmektedir.

Karabükspor, Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kara yolu ile İstanbul’a gitti.

Geçtiğimiz hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup ederek 11 hafta sonra galibiyetle tanışan Kardemir Karabükspor, yarın akşam deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş karşısında puan veya puanlar arayacak.

Kardemir Karabükspor, Beşiktaş ile lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11'ini Beşiktaş, 3'ünü Kardemir Karabükspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor ile ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 9 lig maçından 5'ini kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve hiç yenilmedi.