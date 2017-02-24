Diğer
Kategoriler

Beşiktaş kasasını doldurdu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalma başarısı gösteren Beşiktaş, sportif başarının yanında kasasını da doldurmaya devam ediyor.

Beşiktaş kasasını doldurdu

24 Şubat 2017 10:54

Dün akşam oynanan son 32 turu rövanş maçında Hapoel Beer Sheva’yı kupanın dışına iterek UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan Beşiktaş, gelirlerinde de ciddi bir artış yakalamış durumda.

Bu sezon Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi’nde başlayan siyah-beyazlılar, bu turnuvada grup aşamasını 3. sırada bitirirken, organizasyona katılan tek Türk takımı olmanın da avantajıyla yayın gelirleriyle beraber yaklaşık 30 milyon Euro’luk bir kazanç elde etti.

Daha sonra yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer Sheva’yı da saf dışı bırakarak bu turdan da 180 bin Euro gelir elde etti.

Kara Kartal, Avrupa'da yoluna devam etmesi halinde kasasını da doldurmayı sürdürecek.

Beşiktaş’ın turnuvada devam ettiği takdirde elde edeceği gelirler şöyle:

Son 32 turu: 180 bin Euro

Son 16 turu: 270 bin Euro

Çeyrek final: 360 bin Euro

Yarı final: 1 milyon Euro

Final: 2 milyon Euro

Şampiyonluk: 5 milyon Euro 

Etiketler: beşiktaş, maç, turnuva, UEFA Avrupa Ligi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!