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Beşiktaş Kasımpaşa maç kaç kaç? |CANLI: BJK Akhisar maçı geniş özeti ve golleri izle (Canlı skor)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş Kasımpaşa maç kaç kaç? |CANLI: BJK Akhisar maçı geniş özeti ve golleri izle (Canlı skor)

19 Şubat 2017 18:30

BEŞİKTAŞ 0-0 AKHİSAR BELEDİYESPOR

(Maç saati: 19:00)

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas 

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

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