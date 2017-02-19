BEŞİKTAŞ 0-0 AKHİSAR BELEDİYESPOR

(Maç saati: 19:00)

STAT: Vodafone Arena

HAKEM: Barış Şimşek

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Atınç, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora, Mustafa, Samardzic, Caner, Ömer, Lopes, Aykut, Sissoko, Olcan, Özer, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Ligin 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ancak en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in de yenilmesiyle liderliğini sürdüren siyah-beyazlı takım, Akhisar Belediyespor karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor arasındaki mücadele, saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.