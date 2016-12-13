Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman, "Üzücü günler yaşıyoruz. Stada taşınmadan önceki son toplantımızı yaptık. Yaşadığımız acı olayları konuştuk. Bugün çok değerli ağabeyimiz Faik Akdil’i uğurladık. Tunç Uncu kardeşimiz ile Faik Akdil ağabeyimiz yan yana yatıyorlar. Üzüntülüyüz. Camia olarak dimdik ayaktayız. Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılması ile alakalı bir talep vardı. Tunç’un ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik. Vodafone Arena’da bulunan Kartal Yuvası mağazalarından birine Tunç Uncu kardeşimizin ve Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu’nun isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Gidenleri geri getiremiyoruz. İsimlerini yaşatmak için bir şey yapmak istedik. Yarın Kayserispor ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Bu maçtan elde edilecek gelir, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak” dedi.