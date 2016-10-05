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Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.


05 Ekim 2016 21:01

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına start verdi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör
Şenol Güneş'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarım sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi sonrası salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ve sol el parmağında kapsül zorlaması olan Tolga Zengin katılmadı. Ayrıca milli takımlarda olan; Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar idmanda yer almadı.

Öte yandan Gökhan İnler ve Gökhan Gönül takımdan ayrı kendi programlarını uyguladı.
Bu arada Başkan Fikret Orman ve Basın Sözcüsü Metin Albayrak da antrenmanı izledi. 

Etiketler: beşiktaş


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