Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve yarım çift kale maç yapıldı. Antrenman şut çalışması ve penaltı çalışması ile sona erdi.

Antrenmana gribal enfeksiyon olan Ömer Şişmanoğlu, sahada bireysel çalışan Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Gökhan İnler ile milli takımlarda olan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar katılmadı.