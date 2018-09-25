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Beşiktaş-Kayserispor maçı Vodafone Park'ta oynanacak

Beşiktaş-Kayserispor maçı Vodafone Park'ta oynanacak
Beşiktaş-Kayserispor maçı Vodafone Park'ta oynanacak

Süper Lig'in 7. haftasındaki Beşiktaş-Kayserispor müsabakasının Vodafone Park'ta oynanacağını açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçının siyah-beyazlı kulübün saha çimlerinin bakımda olması nedeniyle Kayseri'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunulmuştu. Ancak Kayserispor'dan yapılan açıklamada, TFF'nin bu başvuru reddettiği açıklandı. 

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kayserisporumuzun, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın, Beşiktaş JK tarafından Kadir Has Stadyumu'nda oynama talebi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul görmemiştir. 

Müsabaka program çerçevesinde İstanbul'da oynanacaktır.
Büyük taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."  

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