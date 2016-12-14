Beşiktaş Kulübü, Kayserispor kupa maçının gelirini şehit ailelerine bağışlayak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Başkan Orman, "Üzücü günler yaşıyoruz. Stada taşınmadan önceki son toplantımızı yaptık. Yaşadığımız acı olayları konuştuk. Bugün çok değerli ağabeyimiz Faik Akdil’i uğurladık. Tunç Uncu kardeşimiz ile Faik Akdil ağabeyimiz yan yana yatıyorlar. Üzüntülüyüz. Camia olarak dimdik ayaktayız. Tunç Uncu kardeşimizin ailesine yardım yapılması ile alakalı bir talep vardı. Tunç’un ailesiyle tanıştık ve onlara ev almaya karar verdik. Vodafone Arena’da bulunan Kartal Yuvası mağazalarından birine Tunç Uncu kardeşimizin ve Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu’nun isimlerini vermeyi kararlaştırdık. Gidenleri geri getiremiyoruz. İsimlerini yaşatmak için bir şey yapmak istedik. Yarın Kayserispor ile oynayacağımız maça tüm sporseverleri bekliyoruz. Bu maçtan elde edilecek gelir, şehitlerimizin ailelerine bağışlanacak” dedi.

Kayserispor Şehitler Tepesi'nde Dua Etti

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kayserispor, bu gün İstanbul'da hain terör saldırısının meydana geldiği Şehitler Tepesi'nde, şehitler için dua etti.

Bu gün sabah yaptığı antrenman sonrasında uçakla İstanbul'a giden Kayserispor kafilesi, havaalanından direk olarak hain terör saldırısının meydana geldiği Şehitler Tepesi'ne gitti. Kayserisporlu futbolcular ve teknik heyet burada şehitler için dua etti.

Kayserispor'un resmi internet sitesinden ise konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "10 Eylül akşamı İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena yakınlarında hain, kalleş terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda şehit olan polis ve vatandaşlarımızı anmak için takımımızla birlikte saldırının yapıldığı alanı ziyaret ettik ve dua edip, karanfil bıraktık. Kalleşlikte sınır tanımayan çapulcular sürüsü terör örgütleri bilmelidir ki yaptıkları her kalleşlikte bizleri milletçe daha çok yakınlaştırıyor, tek yumruk haline getiriyorlar. Emellerine ulaşamayacak, milletimizin ve devletimizin kararlılığı karşısında yok olacaktır."

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:30

Maçın günü: 14 Aralık 2016

Stadyum: Vodafone Arena

Maçın hakemi:

Canlı Yayın: ATV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Kayserispor, ligin dibine demir attı

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Seçme, puan ya da puanlar almak için geldikleri Konya'dan 1-0 yenilerek ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Ertuğrul Seçme, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında puan ya da puanlar almak için geldikleri Konya’dan 1- 0 yenilerek ayrıldıklarını belirterek, “Maçta futbol adına her şeyi yaptık. Konyaspor'u da iyi analiz etmiştik ancak talihsiz bir gol yedik. Bu maçın telafisini son iki hafta yapacağız. Oyundan ve çocuklarımın hırsından memnunum” ifadelerini kullandı.