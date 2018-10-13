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"Beşiktaş kazanmayı hak etti"

"Beşiktaş kazanmayı hak etti"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven, Beşiktaş’a karşı alınan yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada rakibi tebrik ederek, "Beşiktaş bugün kazanmayı hak etti" diye konuştu.

Beşiktaş'a deplasmanda 91-77 mağlup olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Başantrenör Efe Güven, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş'ı tebrik eden Güven, "Çok iyi basketbol oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. 91 sayı yiyerek maç kazanamazsınız. Beşiktaş'ın bugün 3 sayı yüzdesi oldukça yüksekti. Konuştuğumuz hiçbir şeyi yapamadık sahada. Genç bir takımız ve yeni kurulduk. Son 10 senenin en düşük bütçeli takımıyız. İnşallaha daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda çok daha iyi duruma geliriz" ifadelerini kullandı. 

Basketbolcu Şerife Alperi Onar da sezonun ilk maçına çıktıklarını söyleyerek, "Daha yeni bir araya gelmiş bir takımız ve birlikte çok az idman yapabildik. Birbirimizi çok az tanıma fırsatı bulduk. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Galibiyetler geldikçe, birlikte daha çok idman yaptıkça daha iyi neticeler elde edeceğimize inanıyorum. İstediklerimizi yapamadık ama eminim daha iyi olacak. Karşı takımı tebrik ediyorum. Arkadaşlarımı da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş

 

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