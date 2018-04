Beşiktaş kendi elektriğini üretecek

Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park, e-spor tutkunlarına kapılarını açıyor. 1000 metrekare alana kurulan Lenovo Game On, son teknoloji bilgisayarlarla, profesyonel oyuncuların da uğrak yeri olacak.

Bilgisayar devi Lenovo, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’a profesyonel oyuncuların uğrak yeri olacak oyun alanı açtı. Gerçekleşen basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya hazır bulundu. Stadın çok güzel olduğunu ve stadyumun her yerinde bir organizasyon yapıldığını ifade eden Fikret Orman, “Vodafone Park’ı ilk inşa etmeye başladığımızdan bugüne buranın hep bir cazibe merkezi olmasını istemiştik ve insanların burayı sadece maç gününde değil, diğer günlerde de kullanmasını istedik. Dünyada ilk kurulan e-spor takımı Beşiktaş. Çağımızda hızla gelişiyor. Genç kardeşlerimizin ilgisi bilgisayara oluyor. Bu nedenle e-spora çok büyük ilgi var. Lenovo’yla birlikte stadımızda bir mekan yaptık. Muhteşem bir yer oldu. Bu stadın her noktasında emeğim vardı. Bu yapılanları görünce çok seviniyorum. Dijital oyunlar dünyanın bir parçası oldu. Spor Bakanımızla görüştüm, bunun federasyonu kuruluyor ve Beşiktaş da bu federasyonun ilk üyelerinden birisi olacak. Gençlerimize ve ruhunu genç tutanlara bir kez daha ‘Come to Beşiktaş’ ve ‘Come to Vodafone Park’ demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Emre Hantaloğlu: “Böyle bir oyun merkezi, dünyada ilk oldu”

Stadın kendilerine açıldığı için çok teşekkür eden Lenovo Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Başkanın vizyonu sayesinde açılan bir oyun alanı oldu. Dünyanın en büyük firmalarından birisi olan Lenovo ile Beşiktaş, oyunseverler için güzel bir alan tahsis etti. Tüm oyunseverleri bu alana davet ediyoruz. Oyun bilgisayarları var bu alanda. Henüz piyasaya sunmadığımız, ilk kez burada denenecek olan artırılmış gerçeklikten oluşan ürünlerimiz var. Böyle bir statta böyle bir oyun merkezi, dünyada bir ilk. Bunun da zaten Beşiktaş ve Lenovo’ya yakıştığını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya da 1000 metrekarelik bir alan hazırladıklarını belirterek, “Oyun konsollarından masaüstü bilgisayarlarına ve profesyonel oyuncular için turnuva özel alanı yapıldı. Çok kısa süre içinde internet sitemiz açılacak ve profesyonel oyuncular buradan kayıt yaparak oynama şansı yakalayacak. Bunların yanında telefon ve tabletlerden oluşan özel bir bölüm hazırladık. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde açık olacak. E-spor takımları koçları olmadan giremeyecekler. Hem ailelere hem de oyunculara, okulu bırakmadan oyuncu olabilmek için sertifika programları yapılacak. Giriş 3 TL olacak ve 3 saatlik bir limit belirledik” diye konuştu.

Fikret Orman: “Ben sadece çiftetelli oynuyorum”

Bu oyun alanını açarken tek amaçlarının Beşiktaşlıları mutlu etmek olduğunu söyleyen Fikret Orman, “Mutluluk sadece maçla alakalı bir durum değil. Burada bir aile tribünü yapmak istiyoruz ve kadınlar, çocuklarını alarak maçlara gelebilsin istiyoruz. Bu açılan merkezde çocuklarına oyun oynattırsınlar ve burada güzel vakit geçirsinler istiyoruz. Burada hem müzeyi gezip hem oyun oynayıp, 5-6 saat geçirebileceği bir imkan oluşturuyoruz. Futbolu sahada oynamanın haricinde, sosyal sorumlulukla insanlara dokunmak istiyoruz. Beşiktaş, iyiliklerden beslenen bir kulüp. İnşallah yaptıklarımızla sponsorlarımız da mutlu olur ve daha da güzel şeyler yaparız” dedi.

Hangi oyunu oynadığı sorulan Fikret Orman, “Ben çok fazla oyun oynayan birisi değilim. Benim oynadığım tek oyun maç kazandıktan sonra çiftetelli. Çok teknoloji bağımlısı değilim. Çarpı ve bölmeleri bile elimle yapmaya çalışıyorum çünkü zekamı çalıştırıyor. PES ile FIFA’yı karşılaştırırsak, FIFA daha güzel geldi” diye konuştu.

“Ümraniye’ye rüzgar gülü yapacağız”

Galatasaray’ın güneş enerjisinden elde edeceği gelirin Beşiktaş için de elde edilebilir olup olmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Orman, “Bizim burada, Galatasaray Stadı’nın bulunduğu kadar bir alan yok. Ama enerjiyle ilgili şöyle bir projemiz var. Ümraniye’de futbol akademisi kuracağız ve buraya iyi bir yatırım yapacağız. Burası bir rüzgar bölgesinde olduğu için buraya bir rüzgar gülü kurmak istiyoruz ve bütün tesislerin enerji ihtiyacını karşılaşacağız” dedi.

Teknolojik gelişimlerin her gün yenilendiğini sözlerine ekleyen Orman, “Teknolojiden kaçış yok. Yasaklamayla çocukları bir yerden uzaklaştıramıyoruz. Spor kulüplerinin öncülük yapması gereken noktalar bunlar. Çocukların keyif alacağı yerler oluşturmak ve bedenen de spor yapmalarını sağlamak. Bu bizim görevimiz. Beşiktaş olarak elimizden geldiğince yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki sene derneklerimizle birlikte, her yerde çocukların spor yapacağı Beşiktaş’a ait basketbol, futbol gibi alanlar oluşturmaya başlıyoruz. İlk olarak Aydın’da yapacağız bunu. Ama bu teknolojiden kaçabiliriz demek değildir. Teknolojiyle birlikte bunu yürütmek gerekiyor” dedi.

Fikret Orman ve Lenovo yetkilileri daha sonra statta açılan oyun alanını gezdi. Beşiktaş Başkanı Orman, burada oyun konsolunda futbol oynadı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar