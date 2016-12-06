Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Şenol Güneş'in öğrencileri, kritik Dinamo Kiev deplasmanında sahaya çıkacak. Kara Kartal'ı Ukrayna'da zorlu hava şartları bekliyor.

Kiev'de kar durmuyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kar yağışı gün içinde ara ara dursa da eksi 6 ila eksi 10 derece arası seyreden hava şartları yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle salı günü oynanacak olan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında hava sıcaklığı eksi 10 ila 12 derece arasında seyredecek. Kar yağışının devam etmesi sebebiyle de maçın oynanacağı NSK Olympiysky Stadı'nın zeminin de maç saatinde karla kaplı olması bekleniyor. Bu zor şartlar altında mücadele edecek Beşiktaş'ın bu şartlara alışık olan rakibi Dinamo Kiev'e karşı sahada nasıl bir mücadele vereceği merakla bekleniyor.

Ya tamam ya devam

Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'den Dinamo Kiev'i yenip ya üst tura çıkacak ya da Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Böylesine kritik maçta tam konsantrasyonla sahada olması beklenen siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını NSK Olympiskiy Stadı'nda gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynadığı 5 maçta 7 puan toplayan Beşiktaş Dinamo Kiev deplasmanından puan ya da puanlar almak zorunda. Grupta 8'er puanlı iki ekip Benfica ve Napoli ise Portekiz'de kozlarını paylaşacak. İki maçın skoru da grubun kaderini belirleyecek.

Türk akını

Dinamo Kiev ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlar Ukrayna'nın başkentine akın etmiş durumda. Kiev'de yaklaşık 4 bine yakın taraftarın bulunduğu ön görülürken, deplasman tribünü biletlerinin tamamen tükenmesi Beşiktaş taraftarını başka çareler üretmeye yöneltti. Özellikle Ukrayna ve Avrupa'da yaşayan Türk taraftarların Dinamo Kiev takımı taraftarlarının bulunduğu tribünlerden bilet aldığı gözlendi.

Muhtemel 11

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Talisca ve Aras Özbiliz'in dışında eksik bulunmuyor. Siyah-beayzlı takımın Dinamo Kiev ile oynayacağı maça şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fabri, Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Kerim Frei, Aboubakar."

Doğan Gündoğdu



