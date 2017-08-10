Beşiktaş, kondisyon çalıştı!

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.