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Beşiktaş, Konya'da U21 Takımı'na yapılan saldırıyı kınadı

Beşiktaş, Konya'da U21 Takımı'na yapılan saldırıyı kınadı
Beşiktaş, Konya'da U21 Takımı'na yapılan saldırıyı kınadı

U21 Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'a 3-2 yenilen Beşiktaş'ın mücadele sonrası saldırıya uğramasının ardından siyah-beyazlı kulüp kınama yayınladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor-Beşiktaş U-21 Süper Lig müsabakasından sonra saha içinde futbolcularımıza yönelik saldırıyı kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.

Görüntülerden de anlaşıldığı üzere, gencecik çocuklarımızın üzerine saldıran; taraftarı, sporcusu, teknik çalışanı ve/veya yöneticisinin hangi hırs, hangi nefret duygusuyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği tüm kamuoyu için anlaşılamaz bir durumdur. 

Böyle feci bir olayı Konya halkının ve Konyaspor camiasının da kabul etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz.
Altyapı takımlarının futbolumuzun geleceği olduğu ve altyapılarda her şeyden önce iyi insan olmak ve centilmenlik ruhunun öğretilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, Konya'da yaşanan bu saldırı maalesef ki aynı zamanda Türk futbolunun geleceğine yönelik bir saldırıdır. 

Sporun ruhuna aykırı bu saldırıda darp edilen sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Kulübümüz, suç duyurusu ve takibinde hukuki her türlü girişimde bulunarak sorumluların cezalandırılması için konunun takipçisi olacaktır" denildi.
 

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