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Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde pazar günü Samsun'da oynanacak olan Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

03 Ağustos 2017 20:16
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan siyah-beyazlı oyuncular, minyatür kalelerde hücum çalışması yaptı. Şenol Güneş’in sık sık çalışmayı durdurup futbolculara uyarılarda bulunduğu görüldü. Pas çalışmasıyla devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale maçla noktalandı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Gökhan Gönül ve Atınç Nukan’ın yanı sıra, dinlendirilen Pedro Franco katılmadı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmayı Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi takip etti.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: beşiktaş, konyaspor


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