Beşiktaş'a Atiba şoku
Beşiktaş'ta dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ardından bugünkü idmanda sakatlanan Atiba Hutchnson'dan da kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten her iki oyuncunun sakatlığı hakkında yapılan açıklamada, Ömer Şişmanoğlu'nun ortopedik muayene ve MR kontrolleri sonrası sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildiği bildirildi. Atiba'nın ise sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği bilgisi verildi. Buna göre iki futbolcunun da Pazartesi günü ligin 19. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almaması bekleniyor.
Beşiktaş’ta Konya mesaisi devam ediyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla gerçekleşti. Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana serbest yapılan ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas ve top çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Antrenmanda Caner Erkin ve Ersan Adem Gülüm ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 19:00
Maçın günü: 30 Ocak 2017
Stadyum: Vodafone Arena Stadı
Maçın hakemi: Özgür Yankaya
Canlı Yayın: beinSports
Canlı anlatım: İha.com.tr
Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. (Rıdvan Turşak / İHA)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım