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Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak? (BJK Konya süper lig maçı)

Ligde Başakşehir'in Fenerbahçe'ye yenilmesi sonrası liderliğe yükselen Beşiktaş, sahasında Aykut Kocaman'ın güçlü ekibi Konyaspor'u ağırlayacak. Sahasında bileği bükülmeyen Kara Kartal, bakalım Konyaspor maçından nasıl bir sonuç çıkartacak. Peki Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, Beşiktaş Konya maçı saat kaçta? BJK Konya hangi gün oynanacak? İşte bu sorularınızın cevabı...

Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak? (BJK Konya süper lig maçı)

30 Ocak 2017 16:29

Beşiktaş'a Atiba şoku

Beşiktaş'ta dün oynanan Kayserispor maçında sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun ardından bugünkü idmanda sakatlanan Atiba Hutchnson'dan da kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten her iki oyuncunun sakatlığı hakkında yapılan açıklamada, Ömer Şişmanoğlu'nun ortopedik muayene ve MR kontrolleri sonrası sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildiği bildirildi. Atiba'nın ise sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildiği bilgisi verildi. Buna göre iki futbolcunun da Pazartesi günü ligin 19. haftasında oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında kadroda yer almaması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Konya mesaisi devam ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. 

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla gerçekleşti. Dünkü Kayserispor maçında oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise idmana serbest yapılan ısınma ve streching hareketleri ile başladı. Pas ve top çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Antrenmanda Caner Erkin ve Ersan Adem Gülüm ise takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam etti.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek. 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 30 Ocak 2017

Stadyum: Vodafone Arena Stadı

Maçın hakemi: Özgür Yankaya

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. (Rıdvan Turşak / İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 

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