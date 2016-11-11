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Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman'a hırsız şoku

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’nın evine girmek isteyen hırsızlık zanlıları polis tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlının çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Ormana hırsız şoku

11 Kasım 2016 16:00
Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman'a hırsız şoku - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 7 Kasım saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanı Fikret Orman bir televizyon programına gittiği sırada 1’i kadın, 3 kişi Fikret Orman’ın İstanbul Arnavutköy’de bulunan evinin önüne arabayı park etti. Şahıslardan biri arabada etrafı gözlerken diğer hırsızlar duvarın üstünden atlayarak eve girmeye çalıştı. Bu esnada hırsızları fark eden Orman’ın hizmetçisi hırsızları kovalamaya başladı. Daha önceden kiraladıkları arabayla kaçmaya çalışan hırsızları Orman’ın evinin yakınlarında bulun bir balıkçının valesi fark etti ve bunun üzerine plakayı polise bildirdi.

Aynı hırsızların bir sonraki gün Üsküdar’da bulunan bir eve hırsızlık amacıyla girdiği öğrenildi. Evden 30 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan hırsızlar kaçarken ev sahibi N.E. ile karşı kaşıya geldi ve ev sahibini iterek oradan uzaklaştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nin takibine takılan hırsızlar Etiler'de bulunan bir villaya girerek elektronik aletler ve ziynet eşyaları çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Hırsızların arabasından çıkan küpeler Üsküdar’daki ve Orman’ın evindeki hırsızlığı da aydınlatmış oldu.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan B.E.'nin cezaevinden bir buçuk ay önce tahliye edildiği öğrenilirken zanlılardan Z E.T.’nin hırsızlıktan kaydı bulunduğu, H.Ö.'nün ise hırsızlıktan aranması olduğu öğrenildi. Fikret Orman’ın evine hırsızlık amaçlı gitmek için kullanılan arabayı Y.E.'nin kiraladığı öğrenilirken bir diğer hırsızlık zanlısı K.P.D.’nin (18) 8 buçuk aylık hamile olduğu ve şüphe çekmemek için aile görüntüsü verdikleri öğrenildi. 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Horoz

 


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