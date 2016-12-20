Saat 12.30’da Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde bulunan Gazella Otele gelen Beşiktaş kafilesini Bolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aziz Özçağlar ve dernek üyeleri çiçeklerle karşıladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, taraftarlardan büyük ilgi görürken, gazetecilerin, “Hocam hava çok soğuk” sözlerine, “Hava süper” diye karşılık verdi. Beşiktaş Kaptanı Tolga Zengin İstanbul’dan Bolu’ya 2,5 saat süren yolculuğu otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmında uyuyarak geçirdi. Tolga minik bir taraftarı bol bol öperek çiçek için teşekkür etti.

Boluspor - Beşiktaş karşılaşması bu akşam saat 20.00’de Bolu Atatürk Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Tolga Özkalfa yönetecek.

Bülent Velioğlu - Faruk Çidem