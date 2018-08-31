Beşiktaş, Ljajic’i resmen açıkladı

Beşiktaş, Torino’nun başarılı on numarası Adem Ljajic’i transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol Takımımız, Torino’dan orta saha oyuncusu Adem Ljajic’i kadrosuna kattı.

Adem Ljajic Kimdir?

Ljajic, 29 Eylül 1991 tarihinde Sırbistan’da dünyaya geldi. Partizan, Fiorentina, Inter ve Roma takımlarında oynadı. Orta saha oyuncusu Ljajic, 2017-2018 sezonunda Torino forması giydi ve 27 maçta 6 gole imza attı. Adem Ljajic, bundan sonraki süreçte ise Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.