Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Beşiktaş, Loris Karius’u resmen açıkladı

Beşiktaş, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Loris Kariusu resmen açıkladı

26 Ağustos 2018 14:42

Beşiktaş’tan resmi Karius açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius’un satın alma opsiyonlu 2 yıllık kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Beşiktaş, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Alman eldivenin Beşiktaş siyah-beyazlı forma ile poz verdiği fotoğraflar yer alırken, “Beşiktaş’a Hoş Geldin Loris Karius! Futbol Takımımız, Liverpool’dan kaleci Loris Karius’u satın alma opsiyonu ile birlikte önümüzdeki iki sezon için kiralık olarak kadrosuna kattı” açıklamasına yer verildi.

Karius, Antalyaspor mücadelesini Vodafone Park’ta tribünden edecek.

Loris Karius Kimdir?

22 Haziran 1993 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. 189 cm boyundaki kaleci, Mainz 05 ve Liverpool takımlarında forma giydi. 2017-18 sezonunda Liverpool formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Karius, 2018-19 sezonu başında Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç