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Beşiktaş maça çıkmadı, hakem olaylı derbiyi iptal etti

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması gereken maç siyah-beyazlıların maça gelmemesiyle iptal edildi.

Beşiktaş maça çıkmadı, hakem olaylı derbiyi iptal etti

03 Mayıs 2018 20:51

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 19 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda konuk etmişti. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0 iken saha olayları sebebiyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), karşılaşmanın yarıda kaldığı andaki şartlar ile seyircisiz oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş Kulübü de yaşanan gelişmeler üzerine karşılaşmaya çıkmama kararı almıştı. Bugün 20.30'da başlaması planlanan maça siyah-beyazlı takımın çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan, 15 dakika bekleyerek misafir takım maça çıkmadığı için iptal kararı verdi. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, statta ısınma hareketleri yapan takımı izledi.

ZTK statüsü Beşiktaş'ı eliyor

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumu ile ilgili verilecek cezaları düzenleyen maddesine göre Beşiktaş, hükmen mağlup sayılacak. ZTK'dan ihraç edilecek olan Beşiktaş, gelecek sezon kupaya katılamayacak ve ticari haklardan elde ettiği gelirin dağılımı ile ilgili de talepte bulunamayacak.
Kupa statüsünün 8'inci maddesinin 1'inci hükmünde şunlar yer alıyor: ''Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."  

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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