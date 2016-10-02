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Beşiktaş mağlubiyeti üzdü

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Beşiktaş karşısında oynadıkları iyi futbola karşılık aldıkları mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Beşiktaş mağlubiyeti üzdü

02 Ekim 2016 12:16

Çaykur Rizespor’da Beşiktaş mağlubiyeti camiada üzüntüye neden oldu. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan müsabakada Beşiktaş karşısında 90 dakika iyi mücadele edip, son dakika golü ile beraberliği koruyamayan yeşil-mavili ekip, iyi oyun karşısında aldığı mağlubiyete üzülüyor.

"Beşiktaş bizim rakibimiz değil"
Maçın değerlendirmesini yapan Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, oynadıkları futbol karşısında en kötü şekilde haklarının bir puan olduğunu belirterek, "Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Şampiyonluğa oynayan tecrübeli bir takım. Güçlü bir kadrosu var. Biz ise genç bir takımız. Zamana ihtiyacı olan bir takımız. Buna rağmen özellikle ilk yarı Beşiktaş’a karşı üstün bir mücadele ortaya koyduk. İkinci yarıda ise üstünlüğümüz dengelendi. Yinede ortaya koyduğumuz iyi futbol ile 90 dakika golsüz beraberliği koruduk. Ancak iyi futbola rağmen 90+3'de yediğimiz talihsiz gol, sahadaki tüm mücadeleyi bir anda sildi. En kötü şekliyle hakkımız bir puandı. Ortaya koyduğumuz futbola rağmen elde ettiğimiz sonuç bizi üzdü. Lige verilen arayı fırsata dönüştüreceğiz. Eksikliklerimizi tamamlamamız için bu araya ihtiyacımız vardı. Bu maçı da bir an önce unutup Antalya maçına odaklanacağız” dedi.

"Hakem hataları mücadeleyi sıfırlayabiliyor"
Hakeme yönelik eleştirileri de değerlendiren Ferah, “Futbol farklı bir oyun. Bazen zaman içerisindeki birikimler küçük bir gelişmede bile patlamaya dönüşebiliyor. Hakemin yönettiği maç değerlendirirken maçını yönettiği takımın geçmişte yönettiği maçlarda yapılan eleştirilerde etkili oluyor. Prensip olarak hakemleri eleştirmeyi sevmiyoruz. Ancak biraz daha hassas davranabilirdi. Bazen hakem hataları çok büyük emekler neticesinde ortaya konulan mücadeleyi sıfırlayabiliyor” diye konuştu. 

Göktürk Fırat

Etiketler: beşiktaş, Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah


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