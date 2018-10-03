Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç'e gitti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maç öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsveç'e hareket etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Malmö müsabakası için kadroya aldığı isimler ise şöyle:

"Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Ricardo Quaresma, Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Larin, Mustafa, Caner Erkin, Gökhan Töre."

