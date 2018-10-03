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Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç'e gitti
Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi iki haftasında deplasmanda oynayacağı Malmö maçı için İsveç'e gitti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'de deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maç öncesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsveç'e hareket etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Malmö müsabakası için kadroya aldığı isimler ise şöyle:
"Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan, Ricardo Quaresma, Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Larin, Mustafa, Caner Erkin, Gökhan Töre."
 

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