Beşiktaş Medel'i açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, Gary Medel transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan KAP açıklamasında, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü Inter ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şilili yıldız için Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, 3 yıllık sözleşme imzalayacak oyuncunun ise yıllık 2 milyon 300 bin Euro kazanacağı belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun bugün 13.00'te İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor