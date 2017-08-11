Diğer
Kategoriler

Beşiktaş Medel'i açıkladı

Beşiktaş, Gary Medel transferi için Inter ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Beşiktaş Medeli açıkladı

11 Ağustos 2017 08:28

Siyah-beyazlı kulüp, Gary Medel transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan KAP açıklamasında, "Gary Alexis Medel Soto'nun transferi konusunda kulübü Inter ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şilili yıldız için Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği, 3 yıllık sözleşme imzalayacak oyuncunun ise yıllık 2 milyon 300 bin Euro kazanacağı belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun bugün 13.00'te İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor 

Etiketler: beşiktaş, medel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!