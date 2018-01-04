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Beşiktaş Meydanı’ndaki feci kaza kamerada

Beşiktaş Meydanı’nda hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü virajı dönemeyerek yol ortasındaki bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan feci kaza ise saniye saniye mobese kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Meydanındaki feci kaza kamerada

04 Ocak 2018 11:09
Beşiktaş Meydanı’ndaki feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Meydanı'nda meydana geldi. Barbaros Bulvarı’ndan hızlı bir şekilde Dolmabahçe Caddesi istikametine ilerleyen sürücü virajı alamayarak refüjde bulunan bariyerleri aşıp karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza ise Beşiktaş Meydanı'nda bulunan mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin hızlı bir şekilde gelerek virajı dönmeyip bariyerleri aşarak karşı şeritten gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. 

 

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