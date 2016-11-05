Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor bugün Vodafone Arena’da karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Kutluhan Bilgiç de dördüncü hakem olacak.

Beşiktaş kalan 9 haftada topladığı 21 puanla ikinci sırada yer alırken, Trabzonspor ise 11 puanla onuncu sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geçen hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Trabzonspor da haftayı 2-2’lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle kapatmıştı

TARİHİ REKABET

Trabzonspor’un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973’te başlayan 43 yıllık rekabette, geride kalan 122 karşılaşmanın 50’ni Beşiktaş, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 163 golüne, bordo-mavililer 129 golle karşılık verdi.

LİGDE BEŞİKTAŞ’IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 1 farklı üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 86 lig maçında Beşiktaş 33, Trabzonspor ise 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş’ın attığı 118 gole, Trabzonspor 91 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor İstanbul’da oynadığı maçı 2-1 kazanırken, Trabzon’da oynadığı maçı ise 2-0 kaybetmişti.

İSTANBUL’DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım İstanbul’da resmi ve özel 60 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 31, bordo-mavililer ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. Ligde Beşiktaş’ın attığı 116 gole, Trabzonspor 81 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993’te İstanbul’da yapılan lig maçında 7-1’lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995 sezonunda da rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997’de Ankara’daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0’lık sonuçla elde etti.