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Beşiktaş Monaco maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta bu akşam Monaco ile karşı karşıya geliyor. Peki Beşiktaş Monaco şifresiz, canlı nasıl izlenir? Beşiktaş BJK ve Monaco maçı şifresiz veren kanallar hangileri? İşte detaylar...

Beşiktaş Monaco maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

01 Kasım 2017 15:01

Beşiktaş Monaco maçına haberimizin detaylarından rahatça ulaşabilirsiniz, canlı anlatımlar, maçın geniş özeti maç sonrasında sizlerle buluşacak. Peki şifresiz ve canlı olarak Beşiktaş ve Monaco maçı nasıl izlenir? Hepsi ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor.

Beşiktaş Monaco maçını şifresiz verecek kanallar

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş’ın Monaco'yu konuk edeceği önemli mücadeleyi bu akşam İtalya'dan Sky Calcio 2, İngiltere'den Sky Sports 1, Portekiz'den Sport TV1, Güney Afrika'dan SupérSport 3, Yunan Nova Sports 3, Romanya'dan Digi Sport 1, Sırbistan'dan Aréna Sport 4, Fransa'dan béIN Sports FR, Rusya'dan NTV Plus Futbol 2, Polonya'dan C+ Family, Arnavutluk'tan HD SupérSport 4 HD, Avusturya'dan SRF Zwéi, İsrail'den TVé La 1 5 SPORT, Almanya'dan HD Sky Sport 5, Güney Amerika'da béIN Sports 1 ve Brezilya'dan Sports TV yayınlayacak.

Etiketler: Beşiktaş Monaco şifresiz, Şampiyonlar Ligi

 

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