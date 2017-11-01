Beşiktaş Monaco şifresiz canlı İdman Tv,Az Tv izle

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. Maçında 1 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de Vodafone Park’da Fransız temsilcisi As Monaco ile karşılaşıyor. Peki Beşiktaş Monaco maçı AZ Tv, İdman Tv'den şifresiz canlı olarak yayınlanacak mı? Taraftarların en çok merak ettikleri soru bu. Bu akşam oynanacak karşılaşma İdman TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Aşağıdaki linklere tıklayarak mücadeleyi şifresiz ve canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte mücadele öncesi iki takım hakkında öenmli bilgiler...

Beşiktaş rekor peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yaparak bunu başaran ilk Türk takımı unvanını elde eden Beşiktaş, şimdi de puan rekorunun peşinde.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda yarın Monaco’yu konuk edecek Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda puan rekoru kıracak. Grupta Monaco, Porto ve RB Leipzig ile mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk üç maçından galip ayrılarak Devler Ligi’nde grup aşamasında en yüksek puanına ulaştı. Şenol Güneş’in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 galibiyet elde etti. Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak Monaco maçından gelip ayrılırsa Şampiyonlar Ligi gruplarında en yüksek puana ulaşan Türk takımı olacak. Kartal, Monaco’yu mağlup edemese dahi bu unvana ulaşmak için Porto ve RB Leipzig karşılaşmalarında şans arayacak.

Rekor Fenerbahçe’de

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en çok puan toplayan Türk takımı, 2007-2008 sezonundaki performansıyla Fenerbahçe olmuştu. O sezon G Grubu’nda Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puana ulaşmış ve ikinci olarak üst tura yükselmişti. Fenerbahçe, söz konusu sezonda Devler Ligi’nde çeyrek final oynamış, Kadıköy’de 2-1 mağlup ettiği Chelsea’ye deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenmişti.

Beşiktaş-Monaco maçını Paolo Tagliavento yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında 1 Kasım Çarşamba günü evinde oynayacağı Monaco maçında İtalyan hakem Paolo Tagliavento düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın 4. haftada Fransa temsilcisi Monaco ile evinde oynayacağı karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Tagliavento yönetecek. Vodafone Park Stadı'nda 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Paolo Tagliavento'nun yardımcılığını Alessandro Giallatini ve Filippo Meli yaparken, maçın dördüncü hakemi ise Riccardo Di Fiore olacak.

Beşiktaş’ta Monaco mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 4. maçında oynayacağı Monaco mücadelesi hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 4. maçında sahasında Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısına ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, antrenmanı istasyon koşuları, pas çalışması, 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas ile devam ettirdi. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile noktalandı.

Beşiktaş, Monaco maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Monaco, son antrenmanını gerçekleştirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın Beşiktaş’a konuk olacak Monaco, Vodafone Park’ta son antrenmanını gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Fransız ekibi Monaco, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu zorlu mücadele öncesi Monaco, maçın oynanacağı statta son antrenmanını yaptı.

Antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında Fransızlar, ısınma, koşu ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi.



Jardim: “İddiamız hala devam ediyor”

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Beşiktaş maçında tamamen galibiyete odaklandıklarını ve iddialarının devam ettiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Monaco’da Teknik Direktör Leonardo Jardim, karşılaşma öncesi Vodafone Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Jardim, "4 yıldır bu takıma inanıyorum. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynadık. İnancımız yerinde. Önümüzdeki 3 maçta her şey mümkün. Tek hedefimiz galibiyet. Beşiktaş maçından alacağımız puanlar bizim için çok avantajlı olacak" şeklinde konuştu.

“İlk maçta etkiliydik”

Fransa’da oynanan karşılaşmada etkili olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "İlk maçta da etkiliydik ama ikinci golden sonra istediklerimizi yapamadık. Dengeli, etkili ve rekabetçiydik. Yarın da bunları tekrarlamak istiyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Böyle maçlara alışık olduklarını ilettiler. Son iki maçta iyi savunma yapmaya başladık. Defans sadece defansın görevi değil. Takım olarak herkes defansif olarak etkili olursa kendimizi daha güçlü hissederiz. Ligde iyi gidiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapamadık. Kazandıkça daha fazla geri dönüş yapacağız, hala iddiamız var" diye konuştu.

Stat atmosferinin kendileri için daha fazla motive edici olduğunu da aktaran Jardim, "Daha önce Braga ile bu statta oynamıştım. Oyuncular için daha motive edici. Bunun onlar için bir avantaj olduğunu söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.

Ketia: "Büyük işler yapacağımıza inanıyoruz"

Monaco’nun forveti Keita Balde ise yaptığı açıklamada, "Hala ümidimiz var. Büyük işler yapacağımıza inanıyoruz. Stadın atmosferini duymuştum. Böyle bir atmosferde, sadece oyunumuzu oynamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir organizasyon. Yarın daha fazla hücuma önem vereceğiz. Defansif eksiklerimizi tamamladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a getirilmeyen Falcao'nun önemli bir oyuncu olduğuna da değinen Keita, "Falcao çok önemli bir oyuncu ama onun yerine geçmedim. Takımda herkesin ayrı bir pozisyonu var. Falcao'nun yerine oynayacak olmam baskı oluşturmuyor" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş: “Caner kadroda olmayacak”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Monaco maçı öncesinde galibiyete uzanmak istediklerini belirterek, “Bu maçta Caner kadroda olmayacak” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynayacakları Monaco karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki toplantıda soruları yanıtlayan Güneş, Monaco’yla ikinci maçlarını oynayacaklarını belirterek, “Şimdi sahamızda oynayacağız. Rakibimiz bizi, biz de onları az da olsa tanıyoruz. Oradaki maça göre zor bir maç oynayacağız. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olma konusunda sıkıntıları var. Grupta en iyi oyunculara sahip takımla oynayacağız. Grup açıklandığında ilk aday olarak gösteriliyordu. Falcao ve Sidibe olmayacak. Bu isimlerin yokluğunda 4 tane daha önemli hücumcuları var ve eksikleri olduğunu sanmıyorum. Takım oyunu konusunda son maçta iyi oynadıklarını düşünüyorum. Bizim için kazanmak büyük bir avantaj olacak ama kaybetmememiz durumunda da avantajlı olacağız. Önce kazanmayı, ardından kaybetmemeyi düşüneceğiz. Hızlı oynayacaklardır ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Umarım düşündüğümüz gibi oynar ve maçı kazanırız” diye konuştu.

“Caner kadroda olmayacak, bu benim kararım”

Önceki maçlarda aldıkları puanların çok önemli olduğunu dile getiren Güneş, “Ama bunlara bakarak çıkmayacağız maça. Oyun tarzı olarak nasıl tedbir alırız, nasıl hücum yaparız, bunları düşüneceğiz. Kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz. Puan rahatlığında beraber oynamak da zordur, riskli hücum da zordur. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde hücum yapacağız. Oynadığımız 3 maçta kendimizi test etme şansımız vardı. Burada şu ana kadar hiçbir olumsuzluk çıkmadı. Umarım yarın da güzel bir test maçı olur bizim için. Bu maçta 3 puan, olmazsa 1 puan almak istiyoruz. Eksik oyuncumuz yok. Kadro hemen hemen belli. Bugün antrenmanda sakatlık olmazsa, Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak. Caner bu maçta kadroda olmayacak. Bu benim kararım” ifadelerini kullandı.

“Herkesin oynayacağı zaman var”

Kafasındaki kadronun hemen hemen oluştuğunu söyleyen Şenol Güneş, “Buraya çıkacak her oyuncu oynayacak diye bir şey yok. Ama kadroda ve oynama ihtimali var. Oğuzhan, Talisca, Tolga, Necip, Atiba, Medel gibi isimler arasından düşüncelerimiz oluyor. Geçen sene de böyle oldu. Oğuzhan’ın bir sakatlığı vardı ve uzun süre Tolgay oynadı. Sonra Tolgay bekledi. Herkesin zaman zaman oynayacağı ve bekleyeceği dönemler var. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Yabancı gazetecilerin gelmesi önemli”

Maçın biletlerinin tamamının tükendiği ve karşılaşmanın kapalı gişe olduğu sorusunu yanıtlayan Güneş, “Kapalı gişe genelde sinemalarda söylenir ve burada da sessizlik vardır. Yarın çok gürültü olacağını düşünüyorum. Zor bir maç ve iyi bir rakip var. Seyircinin etkisi olacaktır ama bizim de oynayacağımız oyun önemli. Güzel ve keyifli futbol olsun istiyoruz. Yabancı gazeteciler geliyor. Her alanda yabancılar Türkiye’ye geliyor, gazeteciler de geliyor. Sizin işinizi elinizden almasın yeter! Gelsinler ve izlesinler maçlarımızı. Şampiyonlar Ligi’ne herkes önem veriyor. Anadolu’daki bir maça nasıl gidersiniz, Milano’ya Londra’ya nasıl gidersiniz. Futbolun kulüpler bazındaki en üst seviyesindeki başarımızı medyayla, taraftarıyla birlikte yapmak istiyoruz. Avrupa’da temsil bakımından en iyi temsil eden takımlardan birisiyiz. Diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum. Umarım Avrupalı gazetecilerin gelmesinin ülke futboluna da katkısı olur” dedi. Güneş, Monaco’nun yarın sahaya Bordeaux maçının kadrosuyla çıkacağını düşündüğünü de söyledi.

“Bu maçtan sonra aynı ciddiyetle devam edeceğiz”

Karşılaşmanın öneminin göreceli olduğunu söyleyen Güneş, “Dünya Kupası’na gitmemizden rahatsız olanlar, dönerken karşılamaya geldiler. İnşallah bu maçın önemi yerini bulur” dedi.

Ligle ilgili konuşmak istemeyen Şenol Güneş, “Ama maç sonuçları ne olursa olsun insanların yapması gerekenler var. İyi niyetle çalıştık ve çalışacağız. 3 maçı kazandık diye, Şampiyonlar Ligi’ne konsantre olup Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçlarını ciddiye almadık diyemeyiz. Yarın maça çıkıp kazanmak isteyeceğiz, ondan sonra lig maçını oynayacağız. Bunu da aynı ciddiyetle oynayacağız. Futbol yoruma açık bir spor dalı ve herkesin söyleyecekleri var. Saygısızlık olmadıktan sonra eleştiriye açığız” diyerek sözlerini tamamladı.

Tolgay Arslan: “Taraftar desteğiyle inşallah güzel bir sonuç alacağız”

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, yarınki Monaco maçına ilişkin, “Taraftar desteğiyle birlikte inşallah güzel bir sonuç alacağız” dedi.

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Monaco maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Monaco’ya karşı çok zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyleyen Tolgay Arslan, “Kaliteli ve yetenekli bir takıma karşı oynayacağız. Şu ana kadar iyi gidiyoruz ve yarın da kazanarak turu geçmeyi garantileriz” dedi. Bu maçın kazanılması durumunda Beşiktaş’ın Türk futbol tarihine geçeceğinin hatırlatılması üzerine konuşan Arslan, “Bu durum tabii ki bizi motive ediyor. Bizim için şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamaz diyenler oldu. Biz yarın sadece Beşiktaş’ı değil tüm ülkemizi temsil ediyoruz. Bu başarıdan tüm ülkenin gurur duyması gerekiyor ve herkesin bizi desteklemesi gerekiyor. Yarın zor bir maç olacak ve taraftar desteğiyle inşallah güzel bir sonuç alacağız” diye konuştu.

“Monaco’nun kaliteli bir kadrosu var”

Falcao ve Sidibe’nin oynayamayacak olmasının Monaco’yu olumsuz etkilemeyeceğini söyleyen Tolgay Arslan, “Monaco çok kaliteli bir takım. Onların yerine başkası oynar ve boşluğu kapatır. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız. En iyi şekilde oynayıp iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Onlar bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Yarın stadımızda oynayacağız. Tabii ki bazen kazanır bazen kaybederiz. Son dakikaya kadar mücadele edeceğiz. Yarın ki maça taraftarlarımızı bekliyoruz. Yarın ki maçta biletler 100 TL’den başlıyor. Okul harçlığını biriktirip gelenler var. Onları sevindirmeye mecburuz. Her maçta galip gelemiyorsun ama mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.







