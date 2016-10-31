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Beşiktaş, Napoli maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Napoli ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Napoli maçı hazırlıklarını tamamladı

31 Ekim 2016 19:55

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Napoli ile karşılaşacak. Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşma saat 20.45’de başlayacak. 

Etiketler: beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı, Napoli maçı, Teknik Direktör Şenol Güneş


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