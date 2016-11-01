Beşiktaş, İtalya'da 3-2'lik skorla devirdiği Napoli'yle Vodafone Arena'da puanları paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar 79'da Quaresma'nın attığı golün tadını çıkaramadan Marek Hamsik maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi dördüncü maçları B Grubu'nda Beşiktaş evinde Napoli'yi evinde konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, siyah-beyazlıların karşılaşma boyunca mücadele gücü vasatı aşamadı.

Beşiktaş baskı yedi

Maçın başlama düdüğüyle tribündeki coşkusunu siyah-beyazlı taraftar sahaya yansıtmaya çalıştı. Ancak Beşiktaş'ın ilk dakikalarda baskı yapması beklenirken, siyah-beyazlılar rakibine oranla oyunu kendi sahasında kabul etti. İtalyan temsilcisinin ilk net atağında Gabbidiani 11. dakikada kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabri'nin kurtarışı topun ağlara gitmesini önledi.

Tosic sakatlandı

Siyah-beyazlı takımda bir pozisyonda talihsiz bir şekilde sakatlanan Tosic'in yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Tosic'in arka adelesinde zorlanma olduğu ve maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında Sırp futbolcunun durumunun netleşeceği bildirildi.

Oyunda denge geldi

İkinci çeyrekte Napoli'nin baskısını iyice kıran siyah-beyazlılar topu ayağında tutmaya başladı. Rakip alana iyi yerleşen Beşiktaşlı futbolcular 29'uncu dakikada defansta Coulibaly'nin hatasında Atiba direğe takıldı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, karşılaşmanın ilk 10 dakikası hariç oyun ortada geçti. Siyah-beyazlılar ilk devre boyunca yüzde 45'e 55'lik topla oynama oranıyla mücadele etti. Napoli 258 isabetli pas yaparken, Beşiktaş 210 başarılı pas oranı yakaladı. Güneş'in öğrencileri rakip kaleye 4 şut gönderdi 1'inde isabet sağladı, İtalya temsilcisi ise 5 şutta 2 isabet sağladı. Beşiktaş'ta ilk yarı Ricardo Quaresma'nın istekli görüntüsü ve hırsı siyah-beyazlılar adına Portekizli'yi ilk yarıda öne çıkadı. Napoli'de ise pas trafiğini yönlendiren Marek Hamsik, İtalyan temsilcisi adına takımının en iyisi olarak ön plana çıktı.

Napoli hızlı başladı

İlk yarının ilk dakikalarında olduğu gibi ikinci yarının başında da Napoli devreye baskılı başladı. Topu ayağında tutarak siyah-beyazlı yarı sahaya yerleşen İtalya temsilcisi, Aboubakar'ın çıkarken kaptırdığı topta İnsigne'nin derinlemesine pasında Callejon yüzde yüz gol fırsatından yararlanamadı. Maurizio Sarri, ofansta umduğunu bulamayan Gabbiadini'nin yerine 63'te Mertens'e görev verdi. Şenol Güneş ise orta sahada yorulduğu gözlenen Gökhan İnler'in yerine sakatlıktan yeni dönen Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürdü.

Açılış Quaresma'dan cevap Hamsik'ten

70'inci dakikadan itibaren oyunu kontrol etmeye başlayan siyah-beyazlılar, rakip alanda Quaresma ve Aboubakar'ın defansı bozarak yaptığı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Beşiktaş'ta Aboubakar, 78'de ceza sahasında topu çevirirken Maksimoviç'in eline çarpan topta hakem Clattenburg penaltı noktasını gösterdi. 79'uncu dakikada topun başına geçen Ricardo Quaresma meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 Golün ardından taraftarında desteğini arkasına alan Beşiktaş skor üstünlüğünü koruyamadı ve İtalyan temsilcisinden cevap Marek Hamsik'ten geldi. Slovak orta sahanın yaklaşık 25 metreden vurduğu plase şutta top Fabri'nin sağından filelerle buluştu. 1-1

Beşiktaş - Napoli maçı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım yüzde 44'e 56'lık topla oynama oranı ile karşılaşmayı tamamladı. Kalesinde 14 şut gören Beşiktaş'ta, Fabri'nin kurtarışları maça damga vurdu. Şenol Güneş'in öğrencileri ise rakip kaleye 8 şut gönderirken 2 isabet buldu. 90 dakika boyunca 390 başarılı pas sayısına ulaşan Beşiktaş Napoli'nin pas trafiğine engel olamadı. İtalyan temsilcisi 527 başarılı pas ile maçı tamamladı. 90 dakika boyunca siyah-beyazlı takım adına tek golü kaydeden Quaresma ve kurtarışlarıyla maça damga vuran Fabri öne çıkarken, Napoli adına gecenin adamı Marek Hamsik idi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpasın içinde Insigne’nin topa gelişine vuruşunda top kaleci Fabri’de kaldı.

11. dakikada Allan’ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Gabbiadini’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Fabri’den döndü.

14. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Hysaj’in ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Callejon’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

16. dakikada Maksimovic’in savunmanın arkasına attığı topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Insigne’nin sert vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

21. dakikada Tolgay’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Abdubakar’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

29. dakikada Quaresman’nın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada savunmadan dönen topu iyi takip eden Atiba’nin gelişine vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

40. dakikada Abubakar’ın ceza yayı önünde sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Reina’da kaldı.

51. dakikada Insigne’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Callejon’un vuruşunda top yandan auta çıktı.

68. dakikada Ghoulam’ın sol kanattan yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens, meşin yuvarlağı Insigne bıraktı. Bu oyuncun vuruşunda top üsten auta çıktı.

78. dakikada Abubakar’ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunma oyuncunun topa el ile müdahale etmesinin sonucunda hakem Mark Clattenburg penaltı noktasının gösterdi.

79. dakikada penaltı noktasının başına geçen Quaresman’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik’in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakikada Mertens’in ceza sahası dışında sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri’de kaldı.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Mark Clattenburg xx, Jake Collin xx, Simon Bennett xx

Beşiktaş: Fabri xx, Beck xx, Marcelo xx, Rhodolfo xx, Tosic x (Cenk Tosun dk. 24 x), Gökhan İnler xx (Oğuzhan dk. 65 x), Atiba xx, Quaresman xx, Tolgay xx, Adriano xx, Aboubakar xx

Yedekler: Tolga, Olcay, Kerim, Atınç, Gökhan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Napoli: Reina xx, Hysaj xx, Maksimovic xx, Koulibaly xx, Ghoulam xx, Allan xx (Zielinski dk. 80 x), Jorginho xx (Diawara dk. 79 x), Hamsik xx, Callejon xx, Gabbiadini xx (Mertens dk. 63 x), Insigne xx

Yedekler: Cabral, Giaccherini, Maggio, Chiricheş

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Goller: Quaresman (dk. 79) (Beşiktaş), Hamsik (dk. 82) (Napoli)

Sarı kartlar: Gökhan İnler, Cenk Tosun (Beşiktaş), Jorginho (Napoli)