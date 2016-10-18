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Beşiktaş, Napoli’ye gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 21.45’te Napoli ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İtalya'ya gitti.

Beşiktaş, Napoliye gitti

18 Ekim 2016 14:12

Siyah-beyazlılar, Napoli maçı için bugün öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Anadolu Jet’in Beşiktaş için özel olarak giydirdiği uçakla Napoli’ye uçtu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Napoli maçı kadrosuna Oğuzhan Özyakup dışında 21 futbolcu dahil etti.

Beşiktaş, maç öncesi son idmanını bu akşam TSİ 20.30’da maçın oynanacağı San Paolo Stadı’nda gerçekleştirecek. Antrenman öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş, TSİ 20.00’de düzenleyeceği basın toplantısıyla maç hakkında görüşlerini açıklayacak. 

Etiketler: beşiktaş, napoli, Şampiyonlar Ligi


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