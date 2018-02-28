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Beşiktaş o şarkıyı çalan anonsçuyu işten çıkardı

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile ligde oynanan derbi sonrası 'mini mini bir kuş' şarkısını çalan anonsçuyu işten çıkardı.

Beşiktaş o şarkıyı çalan anonsçuyu işten çıkardı

28 Şubat 2018 15:35

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Albayrak, Fenerbahçe karşısında 3-1 kazanılan lig mücadelesi sonrası 'mini mini bir kuş' şarkısını çalan anonsçunun işten çıkarıldığını açıkladı. Derbi mücadelesi sonrası statta çalınan şarkı ile ilgili konuşan Albayrak, "İcra kurulu toplantısında konuştuk. 'Mini mini bir kuş' göndermesinden haberimiz yoktu. Anonsu yapan kişiyi de işten çıkardık. Başkanımız da anormal sinirlendi" dedi. 

Etiketler: anons, beşiktaş, derbi, fenerbahçe

 

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