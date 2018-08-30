Beşiktaş Partizan CANLI İZLE D Smart Sport| BJK Partizan şifresiz veren kanallar listesi

Beşiktaş Partizan CANLI İZLE D Smart Sport ve BJK Partizan şifresiz veren kanallar listesi neler? İlk maçta Partizan ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, ikinci maçta ev sahibi avantajını da kullanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Belgrad'ta oynanan ilk maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, kendi evindeki maça avantajlı çıkacak. Deplasmanda alınan skoru burada iyi değerlendirmek isteyen Kara Kartallar, turun favorisi olarak görülüyor. Beşiktaş'a tur atlamak için her türlü galibiyet ile golsüz eşitlik yetiyor.İşte maça dair bütün bilgiler...

Beşiktaş'ta Tolga seferberliği



Beşiktaş'ta Partizan maçı öncesinde Tolga Zengin seferberliği yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisi, bugün yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışamadı. Tolga'nın durumu yarın netleşecek.

Partizan maçı öncesinde Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in maça yetiştirilmesi için sağlık ekibi fazla mesai yapıyor. Bugün yapılan antrenmanda sahaya çıkan ancak sonrasında takımla birlikte antrenmanda yer almayan tecrübeli file bekçisi, idmana doktor eşliğinde salonda devam etti. Sağlık ekibinin vereceği rapor doğrultusunda Partizan karşılaşmasında genç kaleci Utku Yuvakuran, ilk 11'de sahaya çıkabilir.

Zoran Mirkovic: “Zor bir karşılaşma bizi bekliyor”

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, Beşiktaş maçının zor geçeceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında Beşiktaş ile mücadele edecek Partizan’da teknik direktör Zoran Mirkovic açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ın aldığı beraberlikle biraz avantajlı olduğunu belirten Mirkovic, “Zor bir karşılaşma bekliyor. Beşiktaş ilk maçta aldığı beraberlikle biraz avantajlı görünüyor. Yarınki maça beyaz bayrakla teslim olmaya gelmedik. Sahaya galibiyet için çıkacağız" dedi.

“Fenerbahçe’de bir çok kez Beşiktaş’a karşı oynadım”



Fenerbahçe'de futbol oynadığını hatırlatan Zoran Mirkovic, "Birçok kez Beşiktaş'a karşı oynadık. Aynı yerde ve yeni statta güzel bir atmosfer oluşturulmuş. Beşiktaş'ın seyircisinin ne kadar üst düzey olduğunu biliyoruz. Bizim taraftarlarımız da Belgrad'da aynı atmosferi oluşturuyor. O yüzden yarınki atmosferden çekinmiyoruz" diye konuştu.

Sasa Ilic: "Beşiktaş müsabakasından umutluyuz"



2005-2007 yıllarında Galatasaray'da forma giyen Partizan'ın 40 yaşındaki kaptanı Sasa Ilic ise, "Belgrad'da büyük takımlara karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik. Cehennemi bir kalabalık olacağını biliyoruz. Takımımızdaki genç oyuncular, bu gibi karşılaşmalarda kendini gösterme imkanı bulacak. Onun için Beşiktaş müsabakasından umutluyuz. Büyük takımlara karşı 2 dakikada 2 gol atmak çok kolay değil. Takımımızda oyunun seyrini değiştirecek genç oyuncular var. Buraya teslim olmaya gelmedik. Yarın elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.