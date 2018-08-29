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Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamladı..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Partizan ile yarın oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş, Partizan maçı hazırlıklarını tamamladı..

29 Ağustos 2018 23:59

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 

Beşiktaş, yarın saat 21.00’de UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Partizan ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. 

Bozhan Memiş 

 

 

 

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