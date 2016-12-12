Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan çevik kuvvet polisi Tugaycan Kızılırmak'tan acı haber geldi. Kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kızılırmak şehit oldu. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin hastane bahçesindeki feryatları yürekleri dağladı.

Acı haberi hastane bahçesinde alan şehidin yakını, “26 yaşındaydı. Patlamada yaralanmış. Yoğun bakımdaydı. Çıkmadı işte. Az önce haber verdiler. Evliydi. Doymadı, bir gün görmedi” diye konuştu.

Acı haberi almadan önce hastanede umutla bekleyen şehidin yakını, “Çevik kuvvette polis. Durumu kritik. Benim kardeşimin eşi. Bekliyoruz. Dualarını esirgemeyin. Vatanımız bölemeyecekler. Elleri ve yüzü şişmişti. Konuşamıyordu zaten. Biz Ankara'dan geldik. Tayinini bekliyorduk. 3 aylık evlilerdi” dedi.

Murat Horoz

