Beşiktaş patlamasının organizatörü yakalandı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valiliği'nde İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, gerçekleştirilen terör operasyonuyla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Milli istihbarat Teşkilatımız işbirliğiyle yürütülen yürütülen çalışmalar sonucu bölücü terör örgütünün özel kuvvetler hücresini ilimizde sansasyonel eylem yapacağı bilgisi alındı. Bu bilgi üzerin yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ilimizde 13 ilçede, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır ve Hakkari'de operasyonlar yapıldı. Bunun neticesinde 44 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede bu 44 kişinden birinin Beşiktaş Stadyumu patlamasında organizatör olarak görev aldığı ve orada keşifte bulunduğu bombalı araç içerisine son anda binip firar eden kişi olduğu belirlendi. Bir başkasının da Vezneciler'de çevik kuvvet personelinin bulunduğu belirlendi" dedi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini söyleyen İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Üç iş yerinde, dört ayrı depoda aramada birçok silah ve mühimmat , 13 silah ki bunlardan üçü uzun namlulu yivli tüfek , iki tane av tüfeği ele geçirildi.

161 kg da çeşitli seviyede etkili patlayıcı malzeme ele geçirilmiştir. Bunların yanı sıra birçok dökümün ve materyal de ele geçirildi. İncelemeler devam ediyor. İstanbul gerçekten çok ciddi ve sansasyonel sonuçlara yol açabilecek eylemden kurtuldu. Görev alan tüm emniyet ve MİT mensubu arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

Emrah Kuş