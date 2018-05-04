Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında 57. dakikada yarıda kalan ve bu dakikadan itibaren yeninden oynanması gereken Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine Siyah - Beyazlı kulüp çıkmama kararı almıştı.



Dün akşam oynanması gereken mücadele Beşiktaş sahaya çıkmadığı için oynanmamış ve hakem Mete Kalkavan mücadeleyi yeniden tatil etmişti.



Maça çıkmayan Beşiktaş, bu gün PFDK'ya sevk edildi.



İşte TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama:



"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yer almaya hak kazanmasına rağmen sahaya gelmemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

