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Beşiktaş rekor peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçte üç yaparak bunu başaran ilk Türk takımı unvanını elde eden Beşiktaş, şimdi de puan rekorunun peşinde.

Beşiktaş rekor peşinde

31 Ekim 2017 10:26

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda yarın Monaco’yu konuk edecek Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda puan rekoru kıracak. Grupta Monaco, Porto ve RB Leipzig ile mücadele eden siyah-beyazlılar, ilk üç maçından galip ayrılarak Devler Ligi’nde grup aşamasında en yüksek puanına ulaştı. Şenol Güneş’in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 galibiyet elde etti. Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta oynanacak Monaco maçından gelip ayrılırsa Şampiyonlar Ligi gruplarında en yüksek puana ulaşan Türk takımı olacak. Kartal, Monaco’yu mağlup edemese dahi bu unvana ulaşmak için Porto ve RB Leipzig karşılaşmalarında şans arayacak.

Rekor Fenerbahçe’de

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en çok puan toplayan Türk takımı, 2007-2008 sezonundaki performansıyla Fenerbahçe olmuştu. O sezon G Grubu’nda Inter, CSKA Moskova ve PSV Eindhoven ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puana ulaşmış ve ikinci olarak üst tura yükselmişti. Fenerbahçe, söz konusu sezonda Devler Ligi’nde çeyrek final oynamış, Kadıköy’de 2-1 mağlup ettiği Chelsea’ye deplasmanda 2-0 mağlup olarak elenmişti. 

Sabri Kalkar

 

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