Beşiktaş, sağanak yağmur altında çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.