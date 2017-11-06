Beşiktaş saldırısı davası başladı

İstanbul’da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin açılan dava İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin karararıyla, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülüyor. Davada 10 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 114 sayfalık iddianamede şehit olan 46 kişi 'maktül', yaralanan 263 kişi 'müşteki' olarak bulunurken, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise 'suçtan zarar gören' sıfatıyla yer alıyor. Duruşma salonu çevresinde Jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekiplerinin oluşturduğu arama noktalarında giriş yapmak isteyenlerin araçları ve kimlikleri kontrol ediliyor.

Alper Korkmaz