Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Beşiktaş'ta yaşanan saldırı ile ilgili terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında CHP Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı'nın da bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaşanan terör saldırısıyla ilişkisi olduğu öne sürülen 13 kişinin ise emniyetteki sorguları devam ediyor.

Tugay Saday



