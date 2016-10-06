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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.


06 Ekim 2016 13:12

Antrenmana tedavi olan Oğuzhan Özyakup ile milli takımlarda olan Olcay Şahan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Aras Özbiliz ve Vincent Aboubakar katılmadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenmanda takım halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına açık yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek. 


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