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Beşiktaş savunmada sıkıntı yaşıyor

Beşiktaş, ligde son dört ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda kalesini gole kapatamadı. Savunmada yaşanan bu sıkıntılarla alakalı siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takım içerisinde nasıl bir çare bulacağı ise merak ediliyor.


27 Kasım 2016 14:27

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımda savunmada sıkıntı yaşanıyor. Rakip ağları sarsmakta sorun yaşamayan Şenol Güneş'in öğrencileri neredeyse her maçta ağlarının sarsılmasını da engelleyemiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde es geçmedi
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda geride kalan 5 maçta topladığı 7 puanla; 8'er puanlı Napoli ve Benfica'nın arkasında 3'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım zorlu grupta oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatamadı. Devler Ligi'nin ilk maçında Benfica deplasmanında 1-1, Dinamo Kiev ile İstanbul'da 1-1 eşitlikle ayrılan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında ise Napoli'yi deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Daha sonra B Grubu dördüncü maçında Napoli ile Vodafone Arena'da 1-1'lik skorla puanları paylaşan Kara Kartal, çarşamba günü Benfica'yı ağırladığı maçta 3-0'lık skorla geriye düştü ancak ikinci devrede müthiş geri dönüşle karşılaşmayı 3-3 eşitlikle sona erdirdi. B Grubu'nda oynadığı 5 maçta kalesinde 8 gol gören siyah-beyazlı takım kalesine 1,6 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü 8 golün büyük bir bölümü ise savunmada yaşanan bireysel hatalar sonrası geliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in savunmada yaşanan zaaflara nasıl önlem alacağı ise merak ediliyor.

Lig'de de durum aynı
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Beşiktaş, oynadığı 4 maç hariç kalesini gole kapatamadı. Ligde de rakip ağlara sarsma konusunda sıkıntı yaşamayan ve hatta 24 golle ligin en golcü ikinci takımı olan siyah-beyazlılar, kalesini savunma konusunda ligde de sorun yaşıyor. Defans zaaflarını bir türlü yenemeyen Kara Kartal, ligde 12 maç boyunca kalesinde 10 gol gördü. Yine Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi ligde de yediği goller baz alındığında Beşiktaş savunmasında yine bireysel hatalar öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar da geçen sezon takımın başına geçen Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk sezonunda da 12 hafta geride kalırken siyah-beyazlılar kalesinde 12 gol görmüştü.

Doğan Gündoğdu 

 

Etiketler: beşiktaş


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