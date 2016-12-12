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Beşiktaş şehidi İsmail Koç son yolculuğuna uğurlandı

Tutkunu olduğun tango dansını yapma üzere Taksim'e giderken Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Sanat Yönetmeni İsmail Koç, son yolculuğuna uğurlandı. Koç’un eşi Gamze Karadağ Koç’un üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

Beşiktaş şehidi İsmail Koç son yolculuğuna uğurlandı

12 Aralık 2016 15:39

Beşiktaş'taki bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren şehitler son yolculuklarına uğurlanmaya devam ediyor. Terör saldırısında yaşamını yitiren Mimar Sinan Üniversitesi mezunu Görsel Sanatlar Yönetmeni 35 yaşındaki İsmail Koç, son yolculuğuna Gaziosmanpaşa'daki annesinin evinden uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede genç yönetmen helallik için son kez anne evine getirildi. Bu sırada ise duygu dolu anlar yaşandı. İsmail Koç’un annesi ayakta durmakta zorluk çekerken acılı anneyi akrabaları teselli etti.
Evde alınan helalliğin ardından İsmail Koç’un Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze namazı için Gaziosmanpaşa Poligon Camisine getirildi. Koç’un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından 13 yıl önce kaybettiği babasının Yayla mezarlığındaki mezarının yanına defnedildi.

Tutkunu olduğu tango dansı için Beşiktaş’tan Taksim’e giderken meydana gelen terör saldırısında içinde bulunduğu dolmuşta yaşamını yitiren İsmail Koç’un eşi Gamze Karadağ Koç’un üç aylık hamile olduğu öğrenildi. İsmail Koç, saldırıda yaşamını yitirmeseydi eşi ile birlikte önümüzdeki günlerde Prag'da yapılacak olan tango festivaline katılacaktı.

İsmail Koç’un kardeşi İbrahim Koç, "Onu bekleyen arkadaşlarımızdan haber aldık. Onlarda kendisine ulaşamayınca aracın şoförüne ulaşmışlar bir şekilde. Telefonunu şoför açmış. Sonrasında da bizim haberimiz oldu. Oradan geçmekte olan dolmuşun içerisindeydi. Orada bulunmuyordu aslında. Maçtan değil, oradan geçmekte olan dolmuşla Beşiktaş'tan Taksim'e çıkıyordu. Eşi 3 aylık hamile" dedi.

Mehmet Altunışık 


 

Etiketler: beşiktaş, İsmail Koç


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