Kozlu Kaymakamlık binası önünde öğle namazının ardından gerçekleştirilen törene, Zonguldak Valisi Ali Kaban’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti ve CHP Zonguldak milletvekilleri, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile binlerce Zonguldaklı katıldı. Cenaze töreni yapılan alanda ise emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezini büyük ölçüde araç trafiğine kapatan polis ekipleri, tören alanına giren vatandaşları aramadan geçirerek alana girmesine izin verdi.

Düzenlenen tören öncesinde dün akşam saatlerinde Kozlu Belediyesi’ne ait gasilhaneye konulan şehidin naaşı, sabah saatlerinde ilçe merkezinde emniyet ekiplerinin korteji ve çalınan sirenler eşliğinde evinin önüne getirildi. Evin önünde helallik alınması sırasında şehidin babası Yaşar Bilgin, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, yakınları evinin önünde düzenlenen ilk törende gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi Aynur Bilgin de törende güçlükle ayakta durabildi.

Evin önünde helallik alındıktan sonra şehidin naaşı yine sirenler eşliğinde törenin yapılacağı Kozlu Kaymakamlığı binası önüne getirildi. Burada tören saatine kadar dualar okunurken, şehidin yakınları ise Kızılay tarafından çadırda taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Aynur Bilgin, şehit oğlunun acısını küçük Burak'a sarılarak dindirmeye çalıştı. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da baba Yaşar Bilgin ve şehidin kardeşini teselli etti.

Zonguldak Müftüsü Mürsel Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından yapılan dualar eşliğinde şehidin naaşı cenaze aracına bindirildi. Bir yıllık şehit polis memuru Hasan Bilgin'in cenazesi defnedilmek üzere Saka köyü aile mezarlığına götürüldü.

Ömer Tekcan - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir