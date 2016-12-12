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Beşiktaş şehitlerine karanfilli anma

Süzer Plaza çalışanları Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri kırmızı karanfillerle andı.

Beşiktaş şehitlerine karanfilli anma

12 Aralık 2016 10:52
Beşiktaş şehitlerine karanfilli anma - Tıkla İzle

Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler anılmaya devam ediyor. Olayın gerçekleştiği noktaya gelen birçok vatandaş kırmızı karanfiller bırakarak şehitleri anıyor. Patlamanın gerçekleştiği alana yakın bir noktada olan Süzer Plaza çalışanları da sabah erken saatlerde şehitleri anmak için patlama noktasına geldi. Ellerinde kırmızı karanfillerle gelen yaklaşık 50 kişilik grup, şehitleri andı.

Öte yandan, Beşiktaş Belediyesi ve Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından patlamanın gerçekleştiği noktaya “Teröre karşı milyonlarca yürek tek yürek” yazılı platform kuruldu. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Beşiktaş şehitleri, karanfilli anma


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