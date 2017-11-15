Diğer
Kategoriler

Beşiktaş, Şenol Güneş’in sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı

Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Beşiktaş, Şenol Güneşin sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı

15 Kasım 2017 15:32

Beşiktaş, Haziran 2017 yılında sözleşmesi sona erecek Şenol Güneş’in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan bildirimde Güneş’in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019’a kadar uzatıldığı belirtildi.

2015 yılında takımın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile iki sezondur da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Kara Kartal, geçen sezon grubunu 3. sırada bitirirken, bu sezon ise 4 maç sonunda lider konumda bulunuyor.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç