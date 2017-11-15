Beşiktaş, Şenol Güneş’in sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı

Beşiktaş, Haziran 2017 yılında sözleşmesi sona erecek Şenol Güneş’in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan bildirimde Güneş’in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019’a kadar uzatıldığı belirtildi.

2015 yılında takımın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile iki sezondur da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etti. Kara Kartal, geçen sezon grubunu 3. sırada bitirirken, bu sezon ise 4 maç sonunda lider konumda bulunuyor.