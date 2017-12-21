Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü...

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra özel uçak ile Sivas'a giderek kampa girecek.