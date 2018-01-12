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Beşiktaş, Skenderbeu'yu 3-2 yenerek kampı tamamladı

İkinci yarı hazırlıklarına 3 Ocak'ta Antalya'da başlayan Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile oynadığı hazırlık maçıyla birlikte kampı tamamladı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Skenderbeuyu 3-2 yenerek kampı tamamladı

12 Ocak 2018 19:48

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına 3 Ocak'ta Antalya'da başlayan Beşiktaş, kampı tamamladı. Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaşan siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fabri, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Mustafa Pektemek ilk 11'i ile mücadele başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Mustafa Pektemek'le öne geçti. Ancak bu sırada Skenderbeu ekibinin oyuncusunun tedavi olması nedeniyle Arnavutluk temsilcisinin futbolcuları hakeme itiraz etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in talimatıyla futbolcular, yapılan santra sonrasında rakibin gol atmasına izin verdi ve Ali Sowe'nin golüyle eşitlik sağlandı. Siyan-beyazlılar ikinci yarına Mustafa Pektemek ve Negredo'nun golleriyle Beşiktaş 3-1 öne geçerken, Skenderbeu, 89. dakikada penaltıdan Lilaj'la farkı 1'e indirdi ve mücadele bu şekilde sonuçlandı. Bu maçla birlikte Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, mücadelenin ardından İstanbul'a gitmek üzere havalimanına hareket etti.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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